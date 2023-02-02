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Порошенко передав два мобільні «антишахеди» київському батальйону ТРО
18:58 02.02.2023 |
П'ятий президент України Петро Порошенко передав бійцям одного з батальйонів ТРО ЗСУ, який захищає підступи до Києва, дві зенітні установки ЗУ-23-2 на базі британських вантажівок DAF, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".
"Нам відомі зараз найбільш імовірні шляхи підходу "Шахедів". Це вздовж річки Дніпро, зокрема й Київською областю. Нам відомі райони, через які вони здебільшого застосовуються. З урахуванням можливостей ЗУшок радіус ураження буде достатньо великий. Якщо збиття "Калібру" "покемоном" - це диво, то збиття ЗУшкою "Шахеда" - це обов'язок. І я думаю, що з цим обов'язком блискуче впораються наші військові", - зазначив Порошенко.
Бійці ТРО, у свою чергу, наголосили, що зенітна зброя дасть змогу ефективніше виконувати завдання.
"ЗУ використовуються для боротьби з повітряними цілями, що низько літаючють. Зараз противник інтенсивно застосовує безпілотні летальні апарати типу "Шахеди". І напрямки, з яких вони діють, постійно змінюються, тому треба змінювати позиції. Крім "Шахедів" на передовій, на "нулі" можна працювати по гелікоптерах. І були випадки знищення винищувачів, які низько летіли, таким озброєнням", - кажуть бійці.
Передані військовим вантажівки DAF пройшли спеціальне технічне переоснащення для додаткової стійкості та комфорту екіпажу, пояснив п'ятий президент.
"Зараз ситуація дуже складна, ворог готується до річниці вторгнення розпочати наступ. Крім слів подяки нашим військовим сьогодні ми маємо зробити все можливе для того, щоб в найкоротший термін збільшити оборонні та наступальні можливості ЗСУ. Ми повинні зробити все, щоб удар українських Збройних сил був першим", - наголосив Порошенко.
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