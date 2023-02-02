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Попри нейтралітет. Швейцарія розглядає можливість допомогти з танками Україні, - Bloomberg
18:07 02.02.2023 |
Швейцарська партія FDP запропонувала уряду допомогти Україні з танками Leopard.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, наразі в бункері в гірській східній Швейцарії майже 100 танків Leopard, які були законсервовані протягом майже десяти років.
Звістка, що Німеччина та інші європейські країни надішлють свої танки в Україну для захисту від атак Росії, активізувала дебати в столиці Берні про те, як і коли відома нейтральна країна може активізувати власну допомогу.
Швейцарія не розглядає доставку зброї безпосередньо в Україну на поле бою, проте головні політики закликають продати Leopard за номінальну плату Польщі, Словаччині та Чехії, замінивши танки, які вони планують відправити в Україну.
У четвер швейцарські парламентарі обговорять законопроект, який набирає популярності в парламенті, який дозволить Німеччині, Іспанії та Данії також відправляти швейцарські боєприпаси на фронт.
"Війна змінила дискусію в Швейцарії... Ми не можемо відмовитися від нейтралітету Швейцарії, але нам потрібно поговорити про те, які можливості ми маємо для підтримки країн, які відстоюють ті ж демократичні цінності, що й Швейцарія", - заявила Майя Рінікер, член парламенту від центристської партії FDP, яка власне представила пропозицію віддати танки.
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