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Великобританія сумнівається в доцільності передачі своїх винищувачів Україні
17:39 02.02.2023 |
Підготовка українських пілотів до роботи з британськими винищувачами займе багато часу. З огляду на це наразі доцільність передачі цих літаків Києву викликає питання, пише у четвер, 2 лютого, Reuters, посилаючись на пояснення речника прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.
"Ми будемо продовжувати прислухатися до українців і розглядати, що є правильним у довгостроковій перспективі, але - якщо це допоможе зрозуміти ситуацію - найшвидша програма навчання для нового пілота становить приблизно 35 місяців", - наголосив речник.
Він також зауважив, що поточна британська програма підготовки пілотів швидкісних реактивних літаків розрахована на п'ять років.
Напередодні міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Лондон не ухвалив "твердого рішення" не надавати Україні винищувачі, але не вважає, що наразі це буде вірним кроком.
Україна розраховує на літаки з ЄС і США
Київ розраховує, що союзники ухвалять рішення щодо передачі йому винищувачів на наступних засіданнях Контактної групи з питань оборони України. Найближча зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого.
31 січня міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, що Київ зможе отримати американські винищувачі F-16, шведські винищувачі Gripens "або дещо з Франції". Однак наразі лише Нідерландиі Франція не виключили такого кроку. Берлін категорично відмовляється передавати Києву винищувачі, Вашингтон - також, але, за інформацією ЗМІ, може розглянути дозвіл союзникам передати свої F-16 Україні.
Верховний представник Європейського Союзу з питань безпекової та зовнішньої політики Жозеп Боррель не виключає, що союзники України змінять свою нинішню стриману позицію щодо винищувачів.
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