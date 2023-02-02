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АНАЛІТИКА

Міжнародний центр із розслідування злочинів в Україні створять у Гаазі - фон дер Ляєн

 

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Гаазі буде створено міжнародний центр із розслідування злочинів РФ в Україні.

"РФ має відповісти в судах за свої огидні злочини. Прокурори з України та ЄС уже працюють разом. Ми збираємо докази. І перший крок, про який я рада оголосити, що Міжнародний центр із розслідування злочинів агресії в Україні буде створено в Гаазі", - сказала Урсула фон дер Ляєн під час спільної заяви для ЗМІ з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За її словами, центр координуватиме збір доказів і буде включений до спільної слідчої групи, яку підтримує агентство Євроюст.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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