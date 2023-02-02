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ЄС разом із країнами-членами вже зібрав 49,5 млрд євро на підтримку України - Варгеї
16:15 02.02.2023 |
Європейський Союз разом із країнами-членами мобілізували вже 49,5 млрд євро на підтримку України, повідомив комісар у справах добросусідства та розширення Олівер Варгеї.
"На сьогодні як ЄС разом із країнами-членами ми мобілізували 49,5 млрд євро на підтримку України", - сказав Варгеї на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії у четвер у Києві.
Він наголосив, що ЄС готовий внести поправки до довоєнного економічного плану і долучитися до відновлення України, зокрема плану швидкого відновлення.
Варгеї наголосив, що важливу роль у цьому відіграватиме розвиток фінансової координаційної платформи, так званого фінансового Рамштайну.
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