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АНАЛІТИКА

ЄС разом із країнами-членами вже зібрав 49,5 млрд євро на підтримку України - Варгеї

 

Європейський Союз разом із країнами-членами мобілізували вже 49,5 млрд євро на підтримку України, повідомив комісар у справах добросусідства та розширення Олівер Варгеї.

"На сьогодні як ЄС разом із країнами-членами ми мобілізували 49,5 млрд євро на підтримку України", - сказав Варгеї на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії у четвер у Києві.

Він наголосив, що ЄС готовий внести поправки до довоєнного економічного плану і долучитися до відновлення України, зокрема плану швидкого відновлення.

Варгеї наголосив, що важливу роль у цьому відіграватиме розвиток фінансової координаційної платформи, так званого фінансового Рамштайну.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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