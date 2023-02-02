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Україна очікує продовження безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року - прем'єр
15:57 02.02.2023 |
Україна розраховує на значний прогрес в інтеграції у внутрішній ринок ЄС та на продовження терміну дії безмитної торгівлі з Європейським Союзом до кінця 2024 року.
Як повідомляється на урядовому порталі в четвер, про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.
Прем'єр наголосив, що інтеграція у внутрішній ринок ЄС та подальше поглиблення торговельних відносин життєво необхідні для можливості України протистояти російській агресії.
"Зокрема, важливо до кінця 2024 року зберегти безмитне ввезення наших товарів до Євросоюзу", - зазначив глава уряду.
Він подякував за потужну макрофінансову допомогу Євросоюзу, зокрема за програму підтримки у розмірі EUR18 млрд, з яких EUR3 млрд уже надійшли до України. "Важливо, щоб фінансові ресурси надходили прогнозовано та ритмічно. Для цього ми створили платформу "фінансового Рамштайну", - сказав Шмигаль.
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