Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна очікує продовження безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року - прем'єр

15:57 02.02.2023 |

Політика

 

Україна розраховує на значний прогрес в інтеграції у внутрішній ринок ЄС та на продовження терміну дії безмитної торгівлі з Європейським Союзом до кінця 2024 року.

Як повідомляється на урядовому порталі в четвер, про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Прем'єр наголосив, що інтеграція у внутрішній ринок ЄС та подальше поглиблення торговельних відносин життєво необхідні для можливості України протистояти російській агресії.

"Зокрема, важливо до кінця 2024 року зберегти безмитне ввезення наших товарів до Євросоюзу", - зазначив глава уряду.

Він подякував за потужну макрофінансову допомогу Євросоюзу, зокрема за програму підтримки у розмірі EUR18 млрд, з яких EUR3 млрд уже надійшли до України. "Важливо, щоб фінансові ресурси надходили прогнозовано та ритмічно. Для цього ми створили платформу "фінансового Рамштайну", - сказав Шмигаль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1724
  0,5777
 1,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7906  0,03 0,07 40,4972  0,05 0,12
EUR 42,7791  0,20 0,48 43,9078  0,21 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес