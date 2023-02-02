ДБР затримало підприємців, які продавали Міноборони яйця по 17 гривень

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки викрили та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

зазначається, що в межах масштабного розслідування належного забезпечення військових всім необхідним припиняє спроби нажитися на війні окремих чиновників та підприємців. Особлива увага приділяється забезпеченню продуктами харчування військових.

Одним з таких епізодів є діяльність фірм, які серед іншого постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони.

"Вигадували махінатори й інші схеми - до фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім "віртуальні" продукти "списували" - начебто їх спожили солдати", - йдеться у повідомленні.

ДБР затримало групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів.

Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,6 млн грн. "Зекономлені" кошти, які перераховувало Міністерство оборони на рахунки суб'єкта господарювання, учасники схеми ділили між собою.

Під час обшуків було вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн грн готівкою.

Наразі затриманим особам готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Як повідомлялося, раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на окремі категорії продуктів виявилися завищеними у 2-3 рази. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков заперечував інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами, а ціни на яйця пояснив помилкою у документації. Водночас завищення цін на інші продукти міністр не прокоментував.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.