Данія може викупити у Німеччини списані танки Leopard та передати їх Україні, - ЗМІ

Уряд Данія хоче викупили у Німеччини списані танки Leopard 1A5, відремонтувати та передати на потреби українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OLFI.

Директор з продажу німецької компанії Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft (FFG) Торстен Пітер повідомив виданню, що Данія вирішила викупити частину танків Leopard 1, які Збройні сили продали компанії у 2010 році. За його словами, FFG має 99 колишніх датських танків типу Leopard 1A5, які зберігаються на складі у Фленсбурзі.

"Ми ще не почали реконструкцію жодного з танків, але ми провели огляд. Ми прийшли до висновку, що ми можемо мати 20 танків, відремонтованих і готових до відправки протягом трьох місяців, і ще 20 танків через шість місяців", - сказав він.

Джерела, близькі до процесу, підтвердили виданню, що уряд планує викупити "велику двозначну кількість" танків у FFG та відправити їх в Україну якомога швидше. Однак це торгівля, яку має схвалити уряд Німеччини, і остаточна угода ще не укладена.

Додамо, що танк Leopard 1A5 озброєний гарматою, здатною вести вогонь на дистанцію до 3 км усіма стандартними 105-мм снарядами НАТО. Має боєзапас у 60 снарядів (42 у корпусі та 18 у башті).

