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Норвегія збільшить витрати з Фонду добробуту для допомоги Україні
13:55 02.02.2023 |
Найближчими роками Норвегія збільшить витрати зі свого суверенного фонду для фінансування військової та громадянської допомоги Україні.
Про це заявив у парламенті прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Фонд добробуту цієї скандинавської країни з капіталом 1,3 трлн доларів, який є одним із найбільших у світі інвесторів, фіксує різке зростання припливу доходів, оскільки ціни на норвезьку нафту і газ різко зросли після вторгнення Росії в Україну.
Прем'єр-міністр не уточнив скільки грошей Норвегія витратить на допомогу Україні, але сказав, що це буде багаторічне зобов'язання.
"Це призведе до тимчасового збільшення видатків із суверенного фонду добробуту", - сказав Стере.
Він додав, що додаткові витрати не повинні вплинути на внутрішню економіку Норвегії та процентні ставки.
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