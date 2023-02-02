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В Одесі навчатимуть операторів морських безпілотників для ВМС України
13:46 02.02.2023 |
В інституті ВМС НУ «Одеська морська академія» навчатимуть операторів безекіпажних морських апаратів.
Як пише Мілітарний, про це повідомив начальник військового навчального закладу, капітан першого рангу Максим Кіріакіді.
За його словами, в інституті планують відкрити нову спеціалізацію під назвою - «застосування безекіпажних морських апаратів».
"Перспективним напрямком у ВМС, як показала війна, є розвиток морських безекіпажних апаратів. І вже з наступного року ми плануємо в інституті ВМС відкрити окрему спеціалізацію - «застосування безекіпажних морських апаратів»", - повідомив офіцер.
Нагадуємо, що у листопаді 2022 року Україна почала кампанію зі збору коштів на закупівлю та створення флоту морських безпілотників.
Планується зібрати кошти на 100 таких безпілотників. Вартість одного комплексу - 10 млн гривень.
Це розроблені в Україні багатофункціональні надводні дрони.
Окрім морського безпілотника, оснащеного системою автопілотування і відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною, до комплексу входить наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних.
Дрони можуть брати участь у дальній морській розвідці, спостереженні за береговою активністю, супроводі та підтримці традиційного флоту, конвоюванні торгових суден, коригуванні вогню артилерії та нанесенні вогневих уражень по рухомих та нерухомих цілях.
Ударний безпілотник має такі технічні характеристики:
* Довжина - 5,5 м
* Повна вага - до 1000 кг
* Операційний радіус дії - до 400 км
* Дальність ходу - до 800 км
* Автономність - до 60 годин
* Бойове навантаження - до 200 кг
* Максимальна швидкість - 80 км/год.
* Способи навігації - автоматична GNSS, інерційна, візуальна
У першу чергу вони потрібні для захисту від російських морських носіїв крилатих ракет та охорони торгових суден від можливих російських атак. Також частина військових кораблів російського флоту перебуває в тимчасово окупованих портах України, тому це законна ціль для українських військових.
Нагадаємо, 29 жовтня минулого року надводні дрони та безпілотні літальні апарати атакували кораблі, розташовані у Севастопольській бухті в окупованому Криму.
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