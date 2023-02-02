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ЄС підготує ще 15 тисяч українських військових і виділить 25 млн євро на розмінування
13:28 02.02.2023 |
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем 2 лютого оголосив про рішення ЄС навчити ще 15 тисяч українських військових та виділити 25 млн євро на розмінування.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Росія повернула війну в Європу, але Україна продовжує боротися. Радий повідомити прем'єр-міністру Денису Шмигалю, що місія ЄС з надання військової допомоги EUMAM підготує додатково 15 тисяч українських солдатів, що доведе загальну кількість підготовленого персоналу EUMAM до 30 тисяч", - повідомив Боррель у своєму Twitter.
Спеціальні навчання включатимуть технічний інструктаж для нового озброєння, у тому числі танків Leopard 2.
Крім того, Боррель повідомив, що ЄС виділить 25 мільйонів євро на підтримку зусиль з розмінування в районах, що перебувають під загрозою. "Захист цивільних осіб та їхніх засобів до існування є пріоритетом", - зауважив глава європейської дипломатії.
"ЄС запустить програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро. Це важливий компонент нашого відновлення, який дозволить повертати нормальне життя у деокуповані від російських терористів громади", прокоментував Денис Шмигаль, якого цитує пресслужба прем'єр-міністра.
Очікується, що Європейський Союз оголосить про виділення Україні додаткового пакета допомоги у розмірі 400 мільйонів євро для підтримки процесу реформ.
У четвер до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та 15 членів Європейської комісії для консультацій з українським урядом.
3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.
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