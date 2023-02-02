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У складі колегії ЄК до України прибули 15 єврокомісарів
10:57 02.02.2023 |
До Києва на чолі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн для участі у спільному з українським урядом засіданні прибули 15 європейських комісарів.
Весь список у четвер оприлюднила Європейська комісія.
До складу делегації увійшли: виконавчий віцепрезидент з питань Європи, придатної для цифрової епохи, Маргрете Вестагер, виконавчий віцепрезидент з економіки Валдіс Домбровскіс, високий представник Жозеп Боррель, віцепрезидент з міжвідомчих відносин та прогнозування Марош Шефчович, віцепрезидент з питань цінностей та прозорості Вєра Юрова, віцепрезидент з просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас, комісар з питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт, комісар з економіки Паоло Джентілоні, комісар з сільського господарства Януш Войцеховський, комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон, комісар з кризового управління Янез Ленарчич, комісар у справах добросусідства та розширення Олівер Варгеї, комісар з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкевічюс, комісар з фінансових послуг, фінансової стабільності та союзу ринків капіталу Мейрід МакГіннес.
"Візит колегії є яскравим символом підтримки Єврокомісією України перед обличчям неспровокованої та невиправданої агресії Росії. Засідання Комісії та уряду України надасть можливість обмінятися думками щодо багатьох напрямів співпраці між ЄС та Україною та обговорити майбутню реконструкцію, а також європейський шлях країни. Це також можливість поглибити співпрацю з Україною", - зазначили у Єврокомісії.
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