Торговець зброєю з Бельгії пропонує викупити його Leopard 1 і передати Україні, міністерка оборони не згодна з ціною

Власник компанії з продажу зброї OIP Land Systems Фредді Верслаус запропонував уряду Бельгії викупити продані раніше танки Leopard 1 і передати їх Україні, та очільниця Міноборони країни Людівін Дедондер відкидає цю пропозицію через зависоку, за її словами, ціну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Reuters.

OIP Land Systems займається купівлею старої військової техніки та її перепродажем. П'ять років тому компанія придбала в бельгійської армії 50 танків Leopard 1 у надії, що комусь можуть знадобитись або самі танки, або запчастини.

"Звичайно, це ризик... Можливо, завтра нам доведеться здати їх на металобрухт (або) через 10 років вони все ще можуть бути там", - розповів Верслаус журналістам.

За його словами, OIP Land Systems придбала 50 Leopard 1 приблизно за два мільйони євро, і лише 33 з них були придатні для використання. Це означає, що ціна за одиницю становить або по 40 тисяч євро за 50 танків, або близько 60,6 тисячі євро - за 33.

Верслаус каже, що готовий перепродати танки Бельгії за ціною "від кількох сотень тисяч до майже мільйона євро", але до неї входитиме також переобладнання. Як приклад він навів заміну системи вогневого контролю, яка може коштувати 350 тисяч євро.

До журналістів підприємець звернувся після того, як міністерка оборони Бельгії, не називаючи конкретних імен і назв, заявила, що уряд розглядав ідею викупу танків для відправки їх в Україну, але ціни такого викупу були "необґрунтовані" та "надзвичайно високі".

Як пише Reuters, ця суперечка висвітлює скрутне становище, в якому опинилися країни Заходу, що намагаються знайти більше зброї для України. Адже зброя, від якої вони раніше відмовилися як від застарілої, зараз користується високим попитом, і багато її зараз перебуває в руках приватних компаній.

Раніше повідомлялось, що президент Бразилії Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва минулого тижня відхилив прохання німецького уряду про постачання боєприпасів для танків Leopard 1, які Берлін планував передати Україні.