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США не заборонили союзникам постачання F-16 Україні, - CNN
10:17 02.02.2023 |
США не блокуватимуть постачання Україні винищувачів F-16 країнами-союзниками, якщо вони ухвалять таке рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Якщо на початку війни у Вашингтоні вважали, що передача сучасних військових літаків спровокує президента Росії Володимира Путіна на небажану ескалацію, тепер ця позиція змінилася, кажуть джерела телеканалу.
За їхніми словами, труднощі з передачею F-16 Києву здебільшого логістичні, а також пов'язані зі складністю управління, на навчання якому може знадобитися більше часу.
Пентагон розглядає прохання України про винищувачі на довгу перспективу. А можливий термін оцінює у роки, а не місяці.
Раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони США зі скептицизмом та невдоволенням поставилися до відмови президента США Джо Байдена передавати Україні винищувачі F-16.
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