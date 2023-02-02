США не заборонили союзникам постачання F-16 Україні, - CNN

США не блокуватимуть постачання Україні винищувачів F-16 країнами-союзниками, якщо вони ухвалять таке рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Якщо на початку війни у Вашингтоні вважали, що передача сучасних військових літаків спровокує президента Росії Володимира Путіна на небажану ескалацію, тепер ця позиція змінилася, кажуть джерела телеканалу.

За їхніми словами, труднощі з передачею F-16 Києву здебільшого логістичні, а також пов'язані зі складністю управління, на навчання якому може знадобитися більше часу.

Пентагон розглядає прохання України про винищувачі на довгу перспективу. А можливий термін оцінює у роки, а не місяці.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві оборони США зі скептицизмом та невдоволенням поставилися до відмови президента США Джо Байдена передавати Україні винищувачі F-16.