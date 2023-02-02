Фінансові новини
- |
- 02.02.23
- |
- 12:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США перевіряють законність продажу предметів мистецтва олігархам із РФ, - Bloomberg
10:03 02.02.2023 |
Прокуратура США ініціювала процес визначення законності угод найбільших аукціонних будинків, які продавали картини мільярдерам із Росії та України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зокрема, прокуратура США перевірить, чи законно витвори мистецтва були вивезені за кордон і наскільки законними було приймати переклади від олігархів. Повідомляється, що йдеться про Романа Абрамовича, Віктора Вексельберга, Андрія Мельниченка, а також українського бізнесмена Ігоря Коломойського.
Прокуратура вимагає від аукціонних будинків надати дані про попередні операції з бізнесменами. Так влада США намагається знайти людей, які можуть допомагати бізнесменам обходити санкції.
Розслідування веде прокуратура Південного округу Нью-Йорка спільно з KleptoCapture - федеральною оперативною групою контролю за виконанням санкцій проти Росії. За даними джерел, прокурори перевіряють конкретні витвори мистецтва, які було продано бізнесменам багато років тому, а також низку об'єктів нерухомості.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін призначив т.в.о. глави Держмитниці Звягінцева
|Рахункова палата знайшла порушень у роботі Фонду держмайна на 90 мільярдів
|У будинку Коломойського здійснюють обшук у справах в «Укртатнафті» та «Укрнафті» - ЗМІ
|У ексглави МВС Авакова здійснили обшук у зв'язку з катастрофою вертольота ДСНС у Броварах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|БЕБ повідомило експершому заступнику голови «Укртатнафти» про підозру за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку
|У складі колегії ЄК до України прибули 15 єврокомісарів
|УПЦ і далі є частиною Російської православної церкви - висновок спецкомісії. Що це значить
|Торговець зброєю з Бельгії пропонує викупити його Leopard 1 і передати Україні, міністерка оборони не згодна з ціною
|США не заборонили союзникам постачання F-16 Україні, - CNN
|США перевіряють законність продажу предметів мистецтва олігархам із РФ, - Bloomberg
Бізнес
|Джастін Бібер продав права на свої пісні за $200 млн
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters