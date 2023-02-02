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Австрія, на відміну від Британії та Польщі, видала візи підсанкційним росіянам для участі в ПА ОБСЄ
08:44 02.02.2023 |
Австрія схвалила візи для членів російської делегації до Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) попри те, що всі вони перебувають у санкційних списках Європейського Союзу.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У вівторок австрійське видання Der Standard повідомило, що Австрія "дозволить в'їзд у країну численним політикам і великій групі російських журналістів" для участі у засіданні ПА ОБСЄ 23-24 лютого у Відні.
За даними Der Standard, усі заявлені на сьогодні члени делегації з Росії перебувають у санкційних списках Європейського Союзу - зокрема очільник делегації Петро Толстой та Леонід Слуцький, відомі заявами на підтримку війни проти України.
У коментарі "Укрінформу" міністерство закордонних справ Австрії підтвердило, що росіянам видали візи, й пояснило, що це є "юридичним зобов'язанням з боку Австрії як приймаючої держави".
"Австрія уклала з ОБСЄ угоду про офіційну штаб-квартиру, і тому, відповідно до міжнародного права, зобов'язана надавати в'їзд делегатам усіх держав-учасниць ОБСЄ", - кажуть у відомстві.
Стосовно того, що більшість членів делегації Росіїв ПА ОБСЄ перебувають у санкційному списку Євросоюзу, в МЗС Австрії заявили, що "санкції ЄС передбачають виняток із заборони на в'їзд саме для таких випадків - тобто для держав зі штаб-квартирами ОБСЄ та міжнародних організацій".
"У цьому зв'язку ми, звичайно, заздалегідь тісно консультуємося з нашими партнерами (зокрема й з Україною) та інформуємо їх про процедуру", - додали в австрійському МЗС, зауваживши, що у цих випадках "дозвіл на в'їзд буде дійсний виключно для участі у засіданні організації, яке розпочнеться 23 лютого і завершиться 24 лютого 2023 року".
Нагадаємо, що в літньому та осінньому засіданнях Парламентської асамблеї ОБСЄ представники Росії участі не брали - Британія та Польща відповідно відмовились від видання їм віз.
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