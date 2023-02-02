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Порошенко передав артилеристам ще один супертягач Oshkosh
22:30 01.02.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко передав у 43-ю артилерійську бригаду ще один танковий тягач Oshkosh.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Скажу чесно: вже стільки техніки бачив за своє життя, але найбільший у світі танковий тягач Oshkosh мене вражає щоразу. Його велич і міць особливо видно на фронті, де з його допомогою наші артилеристи перевозять САУ чи іншу важку техніку. І я буду щасливий, якщо вже зовсім скоро він перевозитиме західні танки. Бо саме для танків він був створений", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, раніше Порошенко повідомляв про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon.
Також раніше стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО "Справа громад" отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh.
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