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АНАЛІТИКА

Іспанія передає Україні 20 БТР M113

Іспанія передає Україні 20 БТР M113
 

Міністерство оборони Іспанії наступного понеділка, 6 лютого, відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113 у межах військової допомоги для протистояння російській агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

Про наміри передати згадані БТР очільниця іспанського Міноборони Маргарита Роблес уперше оголосила під час візиту в Латвію минулого тижня.

Також, як відомо, Іспанія передасть Україні кілька бойових танків Leopard 2A4 - за даними ЗМІ, йдеться про чотири-шість одиниць. Попри велику кількість цих танків в Іспанії (понад 300), більшість із них перебувають на зберіганні й не є придатними до експлуатації.

За даними ЗМІ, компанія Santa Bárbara вже розпочала терміновий ремонт "пів дюжини" танків, аби вони якнайшвидше були готові до відправлення.
Ключові теги: Іспанія
 

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