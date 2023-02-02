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Іспанія передає Україні 20 БТР M113
22:21 01.02.2023 |
Міністерство оборони Іспанії наступного понеділка, 6 лютого, відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113 у межах військової допомоги для протистояння російській агресії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.
Про наміри передати згадані БТР очільниця іспанського Міноборони Маргарита Роблес уперше оголосила під час візиту в Латвію минулого тижня.
Також, як відомо, Іспанія передасть Україні кілька бойових танків Leopard 2A4 - за даними ЗМІ, йдеться про чотири-шість одиниць. Попри велику кількість цих танків в Іспанії (понад 300), більшість із них перебувають на зберіганні й не є придатними до експлуатації.
За даними ЗМІ, компанія Santa Bárbara вже розпочала терміновий ремонт "пів дюжини" танків, аби вони якнайшвидше були готові до відправлення.
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