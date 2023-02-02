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АНАЛІТИКА

Керівництво департаменту міграційної поліції викрито в організації та «кришуванні» борделів

22:15 01.02.2023 |

Політика

 

Столичні правоохоронці викрили масштабну злочинну організацію, яка складалася з 15 осіб та забезпечувала діяльність борделів на території міста Києва, а також займалася сутенерством на території України й за межами держави, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, діяльність злочинної організації очолював заступник керівника департаменту міграційної поліції Нацполіції України.

"Вказана особа залучила до своєї злочинної організації двох громадян України, які створили розгалужену мережу салонів надання інтимних послуг за кошти на території міста Києва. Зловмисники винаймали квартири в центральних районах столиці, які облаштовували для надання інтимних послуг. На "роботу" запрошували молодих дівчат від 18 до 30 років", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що перевозили дівчат до клієнтів у період дії комендантської години інші члени злочинного угруповання - водії, які були працівниками поліції, органів державної влади та державних підприємств й мали спеціальні дозволи на переміщення містом у нічний час.

"Крім того, до діяльності злочинної організації був залучений керівник одного зі структурних підрозділів ГУ НП у м. Києві. Вказана особа забезпечувала усунення конкуруючих "салонів", вербування дівчат, які працювали в салонах конкурентів, а згодом, з дозволу керівника злочинної організації, почала створювати власну мережу борделів", - наголошують у прокуратурі.

Там додають, що злочинна організація також активно розвивала напрям надання елітних ескорт-послуг, зокрема для клієнтів за кордоном.

З цією метою заступник керівника департаменту, імітуючи виконання покладених на його підрозділ завдань, ініціював проведення обшуків в осіб, які могли бути причетні до сутенерства, та під час проведення слідчих дій "вербував" їх.

Наразі правоохоронці здійснили понад 30 обшуків за адресами розташування борделів та місцями проживання, роботи учасників злочинної групи, а також в адміністративних будівлях Національної поліції України.

У порядку ст. 208 КПК України затримано 15 осіб. Їм повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Слідство триває, вживають заходів щодо встановлення місцезнаходження та затримання інших осіб, причетних до діяльності злочинної організації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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