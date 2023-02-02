Сімох людей викрили на спробі заволодіти будівлями Нацкінематеки - НАБУ

Антикорупційні органи України викрили на спробі заволодіти будівлями держпідприємства "Національна кінематека України" сімох осіб, серед яких колишні високопосадовці Міністерства культури і Нацкінематики, повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"1 лютого 2023 року НАБУ і САП повідомили сімом особам про підозру у заволодінні нерухомістю держпідприємства "Національна кінематека України" (далі - ДП "НКУ"). Йдеться про 14 будівель та споруд на околиці Києва. Орієнтовна вартість майна - майже 42 млн грн. Завдяки зусиллям антикорупційних органів ці активи повернули державі", - йдеться у повідомленні НАБУ на сайті відомства в середу.

За інформацією НАБУ, серед підозрюваних: заступник міністра культури України (2014-2019 рр.), начальник управління Міністерства культури України (2017-2020 рр.), перший заступник генерального директора ДП "НКУ" (2016-2019 рр.), арбітражний керуючий - керуючий санацією ДП "НКУ" (2019-2020 рр.), два організатори злочинної схеми - бенефіціарні власники низки ТОВ, керівник ТОВ - покупець майнового комплексу ДП "НКУ".

Дії учасників злочину кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 з урахуванням ступеня співучасті.

"За версією слідства, упродовж 2016-2019 рр. організатори злочинної схеми розробили план, за яким під виглядом оздоровлення (санації*) ДП "НКУ", яке перебувало в скрутному фінансовому становищі, планували заволодіти майном підприємства за безцінь. Для цього вони залучили посадовців Мінкультури й ДП "НКУ". Ті відповідно погодили незаконний план санації, і забезпечили перемогу в аукціоні з продажу майна наперед визначеного ТОВ, яке до того ж придбало будівлі за заниженою ціною", - наголошується в повідомленні.

У НАБУ зазначають, що зібрані під час розслідування НАБУ та САП матеріали стали основою для невизнання та скасування Господарським судом міста Києва результатів аукціону з продажу майна ДП "Національна кінематека України".

Законність та обґрунтованість рішення підтвердив Верховний Суд - держпідприємство отримало можливість повернути у власність незаконно втрачену нерухомість, що й зробило.