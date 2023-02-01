Норвегія розглядає передачу Україні БМП CV90

Міністерство оборони Норвегії розглядає можливість передати Україні CV 9030N (Strf 9030) - експортний варіант сімейства бойових машин CV90, розроблений на замовлення Збройних сил Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на норвезьке видання TV 2.

Як зазначає видання, Міноборони звернулось до Генштабу країни з проханням розглянути можливість передачі цю військову техніку Україні.

"Уряд постійно розглядає питання про те, чи повинна Норвегія надсилати Україні більше зброї. Ми не коментуємо ці оцінки та будь-які поточні чи майбутні внески. Ми маємо хороший діалог з Україною та союзниками щодо потреб. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Днями РБК-Україна повідомляло, що у лютому уряд Норвегії планує представити в парламенті план довгострокової підтримки України.

Нагадаємо, що Норвегія планує доставити обіцяні танки Leopard 2 до України наприкінці березня. Водночас питання кількості техніки ще обговорюється.

Норвегія відправила Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Повідомляється, що боєприпаси вже залишили територію країни.