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ЄС планує навчити ще 15 тисяч українських військових – ЗМІ
19:08 01.02.2023 |
Масштаби нинішньої тренувальної місії ЄС для українських збройних сил можуть бути подвоєні.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RND, стало відомо німецькій агенції DPA.
Нова мета - підготувати 30 000 українських солдатів у країнах ЄС, заявили в середу в Брюсселі кілька офіційних осіб ЄС. Досі метою було підготувати близько 15 000 солдатів.
Рішення про початок тренувальної місії ЄС було прийнято в листопаді міністрами закордонних справ країн-членів. Тоді йшлося про те, що до 15 000 українських солдатів спочатку мають пройти підготовку в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. За допомогою цієї місії ЄС хоче допомогти забезпечити, щоб українські війська могли ще краще, ніж раніше, боротися з російськими загарбниками.
В рамках місії ЄС Бундесвер пропонує, серед іншого, бойову підготовку для рот і тактичні навчання для штабу бригади та підпорядкованих їй штабів батальйонів. Німецька пропозиція також включає підготовку інструкторів, медичну підготовку і навчання з використання систем озброєння у тісній співпраці з промисловістю.
Згідно з початковими планами, Німеччина хотіла підготувати бригаду чисельністю до 5 000 українських солдатів протягом перших кількох місяців. Кількість також має залежати від того, скільки солдатів Міністерство оборони України зможе відправити на навчання з огляду на триваючу війну.
Як відомо, тренувальна місія Європейського Союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності. Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро.
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