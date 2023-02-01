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АНАЛІТИКА

ЄС планує навчити ще 15 тисяч українських військових – ЗМІ

 

Масштаби нинішньої тренувальної місії ЄС для українських збройних сил можуть бути подвоєні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RND, стало відомо німецькій агенції DPA.

Нова мета - підготувати 30 000 українських солдатів у країнах ЄС, заявили в середу в Брюсселі кілька офіційних осіб ЄС. Досі метою було підготувати близько 15 000 солдатів.

Рішення про початок тренувальної місії ЄС було прийнято в листопаді міністрами закордонних справ країн-членів. Тоді йшлося про те, що до 15 000 українських солдатів спочатку мають пройти підготовку в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. За допомогою цієї місії ЄС хоче допомогти забезпечити, щоб українські війська могли ще краще, ніж раніше, боротися з російськими загарбниками.

В рамках місії ЄС Бундесвер пропонує, серед іншого, бойову підготовку для рот і тактичні навчання для штабу бригади та підпорядкованих їй штабів батальйонів. Німецька пропозиція також включає підготовку інструкторів, медичну підготовку і навчання з використання систем озброєння у тісній співпраці з промисловістю.

Згідно з початковими планами, Німеччина хотіла підготувати бригаду чисельністю до 5 000 українських солдатів протягом перших кількох місяців. Кількість також має залежати від того, скільки солдатів Міністерство оборони України зможе відправити на навчання з огляду на триваючу війну.

Як відомо, тренувальна місія Європейського Союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності. Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро.
 

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