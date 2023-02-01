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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
За 2022 рік ДБР викрило на митниці злочини, які завдали державі збитків на майже 400 млн грн
18:57 01.02.2023 |
У 2022 році Державне бюро розслідувань, незважаючи на пріоритетність у розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки, продовжило послідовну та системну роботу щодо протидії кримінальним правопорушенням у митній сфері.
"Загалом у 2022 році працівники ДБР розслідували 576 кримінальних проваджень щодо злочинів у митній сфері, за результатами чого було повідомлено про підозру 156 особам, а щодо 119 осіб до суду було направлено 110 обвинувальних актів. У закінчених кримінальних провадженнях ДБР встановило суму збитків державі, що перевищує 372 млн гривень. У результаті активної роботи ДБР наприкінці року вдалося збільшити на 1 млрд грн надходження митних платежів до державного бюджету України", - повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що розслідування злочинів на митниці є надзвичайно важливим напрямком роботи ДБР, адже навіть у мирні часи надходження до бюджету від митних платежів та ефективна робота митниці є запорукою здорового функціонування держави. Під час війни розслідування цих правопорушень стає важливим елементом у підвищенні обороноздатності країни.
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