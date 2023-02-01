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АНАЛІТИКА

За 2022 рік ДБР викрило на митниці злочини, які завдали державі збитків на майже 400 млн грн

18:57 01.02.2023 |

Політика

 

У 2022 році Державне бюро розслідувань, незважаючи на пріоритетність у розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки, продовжило послідовну та системну роботу щодо протидії кримінальним правопорушенням у митній сфері.

"Загалом у 2022 році працівники ДБР розслідували 576 кримінальних проваджень щодо злочинів у митній сфері, за результатами чого було повідомлено про підозру 156 особам, а щодо 119 осіб до суду було направлено 110 обвинувальних актів. У закінчених кримінальних провадженнях ДБР встановило суму збитків державі, що перевищує 372 млн гривень. У результаті активної роботи ДБР наприкінці року вдалося збільшити на 1 млрд грн надходження митних платежів до державного бюджету України", - повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що розслідування злочинів на митниці є надзвичайно важливим напрямком роботи ДБР, адже навіть у мирні часи надходження до бюджету від митних платежів та ефективна робота митниці є запорукою здорового функціонування держави. Під час війни розслідування цих правопорушень стає важливим елементом у підвищенні обороноздатності країни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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