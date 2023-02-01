Парламент Болгарії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Болгарії ухвалив проєкт рішення про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом і категорично засудив його винуватців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Болгарське національне радіо.

Кожна остання субота листопада відзначатиметься як День вшанування та пам'яті жертв Великого голоду в Україні, йдеться у рішенні депутатів.

Парламент Болгарії сприймає будь-яке заперечення, виправдання та применшення цього геноциду як акт ганьби пам'яті мільйонів людей, які загинули під час Голодомору, уже написано в документі.

Рішення було прийнято 134 голосами "за" проти 26 голосів "проти", оскільки депутати від проросійської націоналістичної партії Възраждане були проти рішення болгарського парламенту, а Болгарська соціалістична партія не брала участі в голосуванні.

Ініціатор рішення від "Демократичної Болгарії" Стоян Міхалев дорікнув соціалістам за те, що вони не вибачилися за поблажливе ставлення до українців за роки перебування при владі і за те, що не засудили цей злочин проти людяності. Він розповів, як маленькі українські діти йшли в поле шукати стебла пшениці, а радянська влада розстрілювала їх тільки тому, що вони були голодні.

"Принаймні з людської мудрості вони мали б вийти і сказати: "Вибачте", - сказав депутат у зверненні до БСП. Він зробив висновок, що порівняння сталінської Росії і гітлерівської Німеччини цілком доречне.

"Там було масове винищення", - заявив лідер "Демократичної партії" Атанас Атанасов. Він розкритикував "Възраждане", які заявили, що "природно" не підтримають декларацію. "Єдине, що мені спадає на думку, це те, що ви, природно, виправдовуєте тих, хто здійснював винищення", - прокоментував Атанасов.

Нагадаємо, протягом листопада й початку грудня парламенти низки європейських країн ухвалили резолюції щодо Голодомору, визнаючи його геноцидом або злочином проти українського народу. Серед останніх, 15 грудня Європарламент визнав Голодомор геноцидом.