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АНАЛІТИКА

ДБР повідомило ексглаві Міненерговугілля Насалику про підозру в мільярдних зловживаннях держмайном

17:24 01.02.2023 |

Політика

 

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику про підозру в недбалості, яка призвела до втрат бюджету на майже 1,5 млрд грн на користь одного з газових олігархів.

"ДБР повідомило про підозру колишньому міністру Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Його службова недбалість призвела до втрат бюджету на майже 1,5 млрд грн на користь одного з газових олігархів", - повідомляється в телеграм-каналі бюро в середу.

"Встановлено, що за вказівкою очільника міністерства підлеглі укладали зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, на порушення постанови Кабміну, штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна", - зазначається в повідомленні.

За інформацією ДБР, сума недоотриманих бюджетом надходжень за період із травня 2017 року до грудня 2020 року становить 1 млрд 488 млн грн.

У ДБР нагадують, що у травні 2022 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на корпоративні права 26 операторів газорозподільних систем, їх передано до управління АРМА. Наразі вони управляються "Державним акціонерним товариством "Чорноморнафтогаз".

"Спеціалісти Державної аудиторської служби України вже завершили аналіз матеріалів кримінального провадження. За його результатами складено довідку, якою підтверджено завдання збитків державі розміром 1 млрд 488 млн грн та встановлено службових осіб Міненерговугілля, які допустили порушення вимог законодавства", - зазначається в повідомленні.

Колишньому міністру повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 5 років. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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