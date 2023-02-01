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Легалізація грошей Медведчука і Козака: СБУ розповіла деталі обшуків у будівельних компаніях
17:18 01.02.2023 |
Служба безпеки України провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ.
Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає Укрінформ.
На думку слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян рф та рб, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США.
Наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацією всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. «Зокрема, йдеться і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці», - уточнюється у повідомленні.
Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній.
Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України:
ст. 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни); ст.110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Слідчі дії співробітники СБУ проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Досудове розслідування триває.
Як повідомлялось, у ЗМІ з‘явилася інформація щодо проведення обшуків у олігарха Ігоря Коломойського, колишнього міністра внутрішніх справи України Арсена Авакова, бізнесмена і народного депутата, обраного до Верховної Ради від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» Вадима Столара.
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