Экс-глава департамента закупок Минобороны получил подозрение за некачественные бронежилеты

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины. Об этом говорится на сайтах СБУ и Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый организовал закупку 3000 некачественных бронежилетов, которые потом попали в подразделения Вооруженных Сил Украины. По данным нескольких независимых экспертиз, они не отвечали требованиям IV класса бронежилетов и не могли должным образом защитить военнослужащих.

Ему инкриминируют нанесение ущерба государственному бюджету на сумму более 100 млн грн (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса) и препятствование деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Кроме того, СБУ проводит следственные действия по другим должностным лицам в секторе безопасности и обороны, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и вредят госбезопасности. Это комплекс мер, направленный на укрепление обороноспособности нашего государства.