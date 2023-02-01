Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

СБУ проводить обшуки у екс-посадовців Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями

12:25 01.02.2023 |

Політика

 

У середу, 1 лютого, СБУ проводить обшуки у колишнього директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького і заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Обидва причетні до скандалу із закупівлею продуктів харчування для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Як стало відомо, Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Як повідомлялось, Міноборони звернулося до СБУ та почало розслідування через скандал з завищеними цінами під час закупівель для військових.

Також зазначимо, що 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку.

На наступний день, 25 січня, звільнили з посади і директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5947
  0,1535
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8204  0,03 0,07 40,5478  0,01 0,03
EUR 42,5759  0,04 0,09 43,6993  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес