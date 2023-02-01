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СБУ проводить обшуки у екс-посадовців Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями
12:25 01.02.2023 |
У середу, 1 лютого, СБУ проводить обшуки у колишнього директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького і заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Обидва причетні до скандалу із закупівлею продуктів харчування для військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Як стало відомо, Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.
Як повідомлялось, Міноборони звернулося до СБУ та почало розслідування через скандал з завищеними цінами під час закупівель для військових.
Також зазначимо, що 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку.
На наступний день, 25 січня, звільнили з посади і директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького.
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