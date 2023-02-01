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АНАЛІТИКА

Експрезиденту «Мотор Січі» Богуслаєву повідомили про нову підозру

12:11 01.02.2023 |

Політика

 

Колишньому президенту АТ "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у грудні 2017 року підозрюваний організував господарську діяльність відокремленого підрозділу - Сніжнянський машинобудівний завод ПАТ "Мотор Січ" на тимчасово окупованій території у Сніжному Донецької області.

"Своїми діями він сприяв діяльності терористичної організації "ДНР". Сплачував на її користь так звані "податки" та "митні платежі". Вони використовувалися у тому числі для насильницької зміни меж території та кордону України і вчинення терористичних актів", - наголосили в ОГП.

Щоб обійти встановлені обмеження на господарські взаємовідносини з підприємством на окупованій території, використовувались підконтрольні комерційні структури, зареєстровані в іноземній юрисдикції.

Так, компанія через зарубіжні компанії поставляла сировину у виді заготівок на Сніжнянський машинобудівний завод та отримувала з нього виготовлені запчастини для авіаційних двигунів виробництва "Мотор Січ".


Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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