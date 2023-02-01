Польща хоче удвічі скоротити час навчання українців на танках Leopard 2, - Reuters

Польща прагне скоротити термін навчання українських військовослужбовців на бойових танках Leopard 2 до п'яти тижнів - удвічі менше за стандартний.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Reuters.

"Якщо ми інтенсифікуємо підготовку, (збільшивши кількість) інструкторів, (оптимізуємо) наш час і наші вихідні, ми зможемо підготувати цілий екіпаж за п'ять тижнів", - сказав агенції майор Мацей Банашинський, командир польського навчального центру Leopard.

За його словами, польські інструктори будуть проводити навчальні курси для екіпажів танків і для водіїв. "Крім того, зараз ми проводимо курси для механіків з озброєння, шасі та обладнання, яке супроводжує Leopard", - додав польський майор.

Варшава офіційно не підтверджувала, де саме українські військові будуть проходити навчання в Польщі, та опитані Reuters експерти сходяться на тому, що це може бути село Сьвентошув на заході Польщі. Річ у тім, що у Сьвентошуві розташований один із трьох європейських навчальних центрів Leopard, два інші - у Німеччині та Швейцарії.

У центрі одночасно можуть проходити підготовку 14 екіпажів по чотири людини в кожному. Стандартний термін навчання керування Leopard 2 cтановить десять тижнів.

Нагадаємо, Польща однією з перших оголосила про готовність передати Україні одну роту Leopard, тобто 14 одиниць. А 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard 2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.

У вівторок очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що за підсумками перших обіцянок від партнерів Україна має отримати від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків.