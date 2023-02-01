Фінансові новини
- |
- 01.02.23
- |
- 13:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні повертають громадський контроль над закупівлями продуктів та палива для армії
08:55 01.02.2023 |
В Україні знову встановлять громадський контроль над закупівлями майна, продуктів харчування та паливно-мастильних матеріалів для військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Facebook.
"Ми домовилися повернути громадський контроль над закупівлями речового майна, ПММ, харчування з урахуванням обмежень воєнного стану", - зазначив чиновник.
За словами Резнікова, він уже доручив проаналізувати ціноутворення, а також дав завдання розробити нові підходи, які включатимуть механізми прозорості та підзвітності.
При цьому буде введено правило звіряння всіх цін з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами. Також на сайті Міноборони, а пізніше і на Prozorro, під час укладання контракту будуть оприлюднювати таку інформацію:
* номер та дату укладання (для ідентифікації);
* ціну за одиницю;
* посилання на публічні технічні умови закупівлі.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито купує продукти харчування для українських військових за цінами, які у кілька разів вищі, ніж у супермаркетах.
Відео на тему:
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ексглави МВС Авакова здійснили обшук у зв'язку з катастрофою вертольота ДСНС у Броварах
|Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар
|США можуть уперше передати Україні далекобійні снаряди - Reuters
|Зареєстровано петицію із закликом до Зеленського повернути декларування для посадовців і депутатів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|СБУ проводить обшуки у екс-посадовців Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями
|Експрезиденту «Мотор Січі» Богуслаєву повідомили про нову підозру
|У будинку Коломойського здійснюють обшук у справах в «Укртатнафті» та «Укрнафті» - ЗМІ
|СБУ прийшла з обшуками до столичного забудовника Столара з фракції Медведчука, – нардеп
|У ексглави МВС Авакова здійснили обшук у зв'язку з катастрофою вертольота ДСНС у Броварах
|Іспанія надасть Україні від 4 до 6 танків Leopard - ЗМІ
Бізнес
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela