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АНАЛІТИКА

В Україні повертають громадський контроль над закупівлями продуктів та палива для армії

08:55 01.02.2023 |

Політика

 

В Україні знову встановлять громадський контроль над закупівлями майна, продуктів харчування та паливно-мастильних матеріалів для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Facebook.

"Ми домовилися повернути громадський контроль над закупівлями речового майна, ПММ, харчування з урахуванням обмежень воєнного стану", - зазначив чиновник.

За словами Резнікова, він уже доручив проаналізувати ціноутворення, а також дав завдання розробити нові підходи, які включатимуть механізми прозорості та підзвітності.

При цьому буде введено правило звіряння всіх цін з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами. Також на сайті Міноборони, а пізніше і на Prozorro, під час укладання контракту будуть оприлюднювати таку інформацію:

* номер та дату укладання (для ідентифікації);
* ціну за одиницю;
* посилання на публічні технічні умови закупівлі.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито купує продукти харчування для українських військових за цінами, які у кілька разів вищі, ніж у супермаркетах.

Відео на тему:
За матеріалами: РБК-Україна
 

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