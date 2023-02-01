Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція має намір професійно підготувати 2 000 українських військових до літа - міністр оборони

 

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція має намір професійно підготувати 2 000 українських військових до початку літа, а також відправити фахівців для навчання українських солдатів у Польщі.

"Рішення, яке ми ухвалили наприкінці грудня минулого року, наразі втілюється у конкретні дії. Наша мета - підготувати професійно 2 000 українських солдатів до початку літа. І також професійна підготовка українських воїнів на території Польщі та за підтримки польських колег", - сказав Лекорню на пресконференції зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим у Парижі.

Міністр поінформував, що наступного місяця французькі військові вирушать до Польщі для підготовки там до 600 українських солдатів за місяць.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5947
  0,1535
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8490  0,03 0,08 40,5590  0,05 0,11
EUR 42,6143  0,01 0,03 43,7073  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес