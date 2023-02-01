Франція має намір професійно підготувати 2 000 українських військових до літа - міністр оборони

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція має намір професійно підготувати 2 000 українських військових до початку літа, а також відправити фахівців для навчання українських солдатів у Польщі.

"Рішення, яке ми ухвалили наприкінці грудня минулого року, наразі втілюється у конкретні дії. Наша мета - підготувати професійно 2 000 українських солдатів до початку літа. І також професійна підготовка українських воїнів на території Польщі та за підтримки польських колег", - сказав Лекорню на пресконференції зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим у Парижі.

Міністр поінформував, що наступного місяця французькі військові вирушать до Польщі для підготовки там до 600 українських солдатів за місяць.