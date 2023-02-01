Фінансові новини
- |
- 01.02.23
- |
- 03:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Франція допоможе Україні придбати радари ППО GM 200
18:38 31.01.2023 |
Франція допоможе Україні придбати радари для протиповітряної оборони GM 200.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню на спільному брифінгу з міністром оборони України під час його візиту до Парижа.
Лекорню зазначив, що Олексій Резніков у грудні розповів йому про потребу України у таких радарах. За його словами, вже наступного дня мають підписати угоду про придбання цих радарів за кошти зі створеного Францією спеціального фонду підтримки України.
Він також додав, що Франція координується із союзниками, аби забезпечити Україні завжди достатню кількість ракет до переданих ЗРК Crotale.
Окрім того, Себастьєн Лекорню повідомив, що Франція готова передати Україні ще 12 САУ Caesar, а також допоможе з підготовкою українських військових на території Польщі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зареєстровано петицію із закликом до Зеленського повернути декларування для посадовців і депутатів
ТОП-НОВИНИ
|Нардеп Трухін не прийшов на засідання суду, бо «зміцнює обороноздатність країни за кордоном»
|Народні депутати під час війни купили елітних автомобілів щонайменше на 45 мільйонів
|Шмигаль, слідом за Зеленським, не знайшов підстав, щоб забрати у Бойка звання Героя України
|«Слуги народу» пропонують передати 53 мільярди на відновлення міністерству Кубракова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Компанії не сплатили податків на 400 мільйонів: БЕБ перевіряє зв'язок з родиною зятя Тимошенко
|Франція має намір професійно підготувати 2 000 українських військових до літа - міністр оборони
|Джонсон лобіюватиме серед республіканців у США подальшу військову допомогу Україні
|В Британії пояснили, чому наразі не планують відправляти Україні винищувачі
|Блінкен запропонував Ізраїлю надавати Україні не лише гуманітарну, а й військову допомогу
|Ізраїль передав Україні куленепробивні карети швидкої допомоги
Бізнес
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela