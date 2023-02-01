Франція допоможе Україні придбати радари ППО GM 200

Франція допоможе Україні придбати радари для протиповітряної оборони GM 200.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню на спільному брифінгу з міністром оборони України під час його візиту до Парижа.

Лекорню зазначив, що Олексій Резніков у грудні розповів йому про потребу України у таких радарах. За його словами, вже наступного дня мають підписати угоду про придбання цих радарів за кошти зі створеного Францією спеціального фонду підтримки України.

Він також додав, що Франція координується із союзниками, аби забезпечити Україні завжди достатню кількість ракет до переданих ЗРК Crotale.

Окрім того, Себастьєн Лекорню повідомив, що Франція готова передати Україні ще 12 САУ Caesar, а також допоможе з підготовкою українських військових на території Польщі.