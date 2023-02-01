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АНАЛІТИКА

Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar

Франція передасть Україні ще 12 САУ Caesar

 

Франція передасть Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar та допоможе з навчанням українських військових.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це після зустрічі з міністром оборони України у Парижі оголосив його французький колега Себастьєн Лекорню.

За його словами, Франція надасть ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Крім того, 150 французьких фахівців вирушать до Польщі і там допомагатимуть навчати українських військових - орієнтовно 600 за місяць.

На уточнюючі питання журналістів Себастьєн Лекорню сказав, що за увесь час Франція передала Україні 18 таких САУ, з них одна наразі неробоча, а інші 17 потребують планового технічного обслуговування.

Щодо навчання військових, з якими Франція допоможе у Польщі, йдеться про підготовку фахівців для різних систем, у тому числі і ЗРК Crotale.
Ключові теги: Франція
 

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