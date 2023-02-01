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АНАЛІТИКА

США ще не обговорювали надання Україні винищувачів на високому рівні – ЗМІ

 

Відповідь президента США Джо Байдена на питання про надання Україні сучасних винищувачів, можливо, не є остаточною позицією Вашингтона, оскільки воно ще не обговорювалось на високому рівні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Politico з посиланням на американського посадовця, що говорив на умовах анонімності.

На прохання прокоментувати слова американського президента посадовець сказав, що "стосовно F-16 не було жодної серйозної дискусії на високому рівні".

"Іншими словами, не схоже, що заява Байдена є результатом внутрішнього перегляду політики, а радше поточною позицією людини, яка ухвалює остаточне рішення", - констатують у Politico.

Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер заявив, що Вашингтон обговорюватиме питання винищувачів з Києвом та його союзниками "дуже обережно".

Окрім безпосереднього передання літаків, існує ще один варіант: США можуть схвалити реекспорт F-16 з третіх країн, які їх експлуатують, що є вимогою для передачі військових літаків американського виробництва.

Раніше Politico писало, що в міністерстві оборони США існує група посадовців, які схиляють решту до схвалення відправки винищувачів F-16 в Україну, щоб допомогти їй захиститися від російських ракетних і безпілотних атак.

Як повідомлялось, у понеділок президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну. У Білому домі після цього сказали, що США вже надають Україні значну військову допомогу та орієнтуються на потреби Києва й ситуацію на полі бою.
Ключові теги: США
 

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