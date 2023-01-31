Напередодні підозри Андрій Коболєв зустрічався з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком

За кілька днів до отримання від САП та НАБУ підозри ексглава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв зустрічався з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Єрмак пропонував Коболєву посаду у державному секторі, проте Коболєв був згоден лише на неформальну посаду радника. Про це розповіли LIGA.net двоє державних службовців та член команди Андрія Коболєва.

За словами одного зі співрозмовників LIGA.net із державного сектору, Єрмак щонайменше двічі зустрічався з Коболєвим: уперше - у Вашингтоні, а вдруге - вже на території України. Зустрічі відбулися за рекомендацією американської сторони, каже він, проте Коболєв від офіційної посади відмовився.

"Вони обговорювали посаду радника", - говорить інший державний службовець, який попросив не розкривати його ім'я. За даними ЕП, "представники Офісу президента" обговорювали з Коболєвим можливість його залучення до співпраці, "в рамках якої ексглава Нафтогазу міг би займатися енергетичним напрямом, зокрема питаннями відновлення енергетичної інфраструктури".

На момент виходу новини ні Коболєв, ні прессекретар Єрмака не відповіли на прохання LIGA.net підтвердити чи спростувати інформацію про їхні зустрічі. Також не відповів на це запитання, співрозмовник LIGA.net, наближений до глави Офісу президента. Водночас він заявив, що Єрмак нібито не знав про плани САП та НАБУ вручити Коболєву підозру.

Сам Андрій Коболєв у день вручення йому підозри 19 січня заявив, що повернувся до України, розуміючи, що йому оголосять підозру. А наступного дня він спростував "тези, які розганяють" Telegram-канали, мовляв, Коболєва нібито спеціально "виманили до Києва". "Це не так. Я чудово знав, що їду для захисту у кримінальній справі, яку вже близько п'яти років розслідує НАБУ", - написав він у Facebook.

За словами співрозмовника LIGA.net, наближеного до екскерівника Нафтогазу, Коболєв повернувся, щоб захистити свою репутацію, оскільки у майбутньому він планує розпочати в Україні свій бізнес. Також співрозмовник підтвердив, що Єрмак та Коболєв обговорювали посаду радника.