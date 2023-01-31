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АНАЛІТИКА

Україні потрібні до 200 винищувачів - речник ПСУ

11:55 31.01.2023 |

Політика

 

Для захисту Україна потребує заміни морально та фізично застарілих радянських літаків різних типів єдиним типом багатоцільового винищувача, яким може стати F-16 - у кількості до двох сотень одиниць. Про це речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив французькому телеканалу La Chaîne Info та "Українська правда" у вівторок, 31 січня.

За його даними, авіаційне угрупування окупантів, яке зосереджене на чотирьох десятках аеродромів у Росії, Білорусі, окупованих територіях, у п'ять-шість разів переважає українську авіацію за кількістю бойових машин. "Плюс ми поступаємося в технологіях. Тому потреба є серйозна. Необхідно створити до п'яти бригад тактичної авіації із одним типом багатоцільового літака західного зразка. Який тип це буде, зараз визначається", - цитує Ігната "УП".

Ігнат наголосив, що Україна не зможе отримати "все і відразу", але поетапний перехід на новий багатоцільовий літак - "вимога часу". Нині найбільш вірогідним кандидатом на заміщення старих радянських літаків є F-16. Саме про цей вид винищувачів Київ контактує з партнерами.

Раніше Politico з посиланням на помічника міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню повідомило, що Париж розглядає запит України щодо підготовки пілотів винищувачів. За його даними, міністри оборонних відомств Франції та України мають обговорити це під час телефонної розмови цього тижня. Голова комітету з оборони Франції у Національній асамблеї Томас Гассілу в розмові з виданням висловив думку, що навчати українських пілотів на французьких винищувачах має сенс, якщо Париж ухвалить рішення про надання Києву літаків. Таку можливість не виключив президент Франції Еммануель Макрон.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не надаватиме Україні винищувачі F-16. Такої ж позиції дотримується наразі і Німеччина.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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