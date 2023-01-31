Танки з Норвегії можуть бути в Україні до кінця березня

Норвегія відправить бойові танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну якнайшвидше, найімовірніше - в кінці березня.

Про це заявив у понеділок міністр оборони країни в інтерв'ю AFP, повідомляє "Європейська правда".

Стосовно кількості танків Осло наразі не називає точне число.

"Ми ще не визначилися з кількістю", - сказав міністр оборони Бйорн Аріль Грам.

Норвегія перебуває у списку кількох європейських країн, які пообіцяли поставити танки західного зразка Україні.

Скандинавська держава має на озброєнні 36 танків Leopard 2.

Раніше Грам уточнював, що це будуть Leopard 2A4 - та ж модифікація, яку передасть Україні Польща.

ЗМІ повідомляли, що Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2.