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Танки з Норвегії можуть бути в Україні до кінця березня
09:25 31.01.2023 |
Норвегія відправить бойові танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну якнайшвидше, найімовірніше - в кінці березня.
Про це заявив у понеділок міністр оборони країни в інтерв'ю AFP, повідомляє "Європейська правда".
Стосовно кількості танків Осло наразі не називає точне число.
"Ми ще не визначилися з кількістю", - сказав міністр оборони Бйорн Аріль Грам.
Норвегія перебуває у списку кількох європейських країн, які пообіцяли поставити танки західного зразка Україні.
Скандинавська держава має на озброєнні 36 танків Leopard 2.
Раніше Грам уточнював, що це будуть Leopard 2A4 - та ж модифікація, яку передасть Україні Польща.
ЗМІ повідомляли, що Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2.
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