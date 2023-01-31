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Прем'єр Нідерландів: готові розглянути запити України на винищувачі, але поки їх немає
08:54 31.01.2023 |
Нідерланди готові розглянути запит України на постачання винищувачів F-16, але поки такого запиту не надходило.
Про це заявив прем'єр-міністр Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Гаазі, пише "Європейська правда" із посиланням на NOS.
"Постачання зараз немає, запитів теж немає", - заявив Рютте.
Водночас він наголосив, що немає жодних табу на підтримку України для перемоги у війні з Росією.
"Але це дійсно був би дуже великий наступний крок, якщо до цього дійде", - сказав Рютте про постачання винищувачів.
Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, заявивши, що "в принципі, нічого не заборонено".
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