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Білий дім захищає рішення не відправляти винищувачі в Україну
08:43 31.01.2023 |
Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі захищав рішення адміністрації Байдена не відправляти винищувачі F-16 в Україну, вказавши на допомогу, яку надають США, включаючи танки "Abrams".
Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".
"Що я можу сказати вам, так це те, що є багато можливостей, які вже відправляються, і будуть відправлені в найближчі тижні і місяці. Ми знаємо, що ці сили і засоби будуть критично важливими для того, щоб знову допомогти українцям у бойових діях взимку, а також у тих бойових діях, які, як ми очікуємо, вони будуть вести навесні", - сказав Кірбі.
Кірбі сказав, що він вважає, що рішення про відправку танків "Abrams" в регіон, оголошене минулого тижня, не було запізнілим, навіть на тлі повідомлень про те, що Росія займає території на сході України.
"Рішення про танки - і це було не лише рішення США, але й німців, а до цього британців - насправді було покликане допомогти Україні випередити бойові дії, які, як ми думаємо, всі побачать навесні", - сказав він.
"Отже, це був один з тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати потреби, які будуть потрібні Україні, коли погода покращиться - і ми можемо очікувати, що тоді росіяни спробують перейти в наступ", - додав Кірбі.
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