Фінансові новини
- |
- 31.01.23
- |
- 11:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Данія не виключає передачу Україні своїх танків, - прем'єр
23:02 30.01.2023 |
Влада Данії не виключає можливість передачі Україні танків. Однак це питання ще обговорюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.
За її словами, з президентом Володимиром Зеленським вже ведуться перемовини щодо передачі озброєння. Вона наголосила, що Данія від початку російського вторгнення підтримує Україну.
"Я думаю, що ми довели багатьма справами, що ми дійсно справжній друг України. Звичайно, танки - це те, що ми сьогодні обговорювали. Ми щойно віддали Україні артилерійські системи, але танки потрібні також. Ми говорили про різні теми, які зараз важливі для України і на майбутнє також, у тому числі про танки", - сказала Фредеріксен.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд оприлюднив новий порядок бронювання працівників і держслужбовців
|До України вирушили перші 60 БМП «Bradley»
|США створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні
|Вибори в Чехії принесли перемогу Україні: чим важливе обрання президентом генерала Павела
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Танки з Норвегії можуть бути в Україні до кінця березня
|Прем'єр Нідерландів: готові розглянути запити України на винищувачі, але поки їх немає
|Білий дім захищає рішення не відправляти винищувачі в Україну
|Байден: США не надаватимуть Україні винищувачі F-16
|Данія не виключає передачу Україні своїх танків, - прем'єр
|Британія передасть Challenger 2 в Україну до літа, - Уоллес
Бізнес
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela