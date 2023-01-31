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Британія передасть Challenger 2 в Україну до літа, - Уоллес
22:47 30.01.2023 |
Постачання танків Challenger 2, які в рамках військової допомоги передасть Україні Великобританія, очікуються до літа.
Про це заявив міністр оборони Великобританії Бел Уоллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Це (постачання в Україну, - ред.) буде до початку літа або в травні. Ймовірно, ближче до Великодня", - заявив він.
При цьому міністр додав, що з міркувань безпеки він не може повідомити графік навчання українських військ використання танків, повідомивши, що навчання розпочнуться з навчання індивідуальному управлінню машинами, а потім перейде до ведення бою в строю.
Зазначимо, що у Британії Великдень цього року буде відзначатися 9 квітня.
Нагадаємо, раніше у Британії говорили, що танки Challenger 2 Україна зможе отримати наприкінці березня.
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