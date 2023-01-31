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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Макрон про можливі поставки винищувачів Україні: нічого не заборонено
22:19 30.01.2023 |
Президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFM TV.
На запитання про можливі поставки винищувачів в Україну під час свого візиту до Гааги Макрон відповів, що "в принципі, нічого не заборонено".
Але, на думку Макрона, це не повинно бути "ескалацією" і щоб це "не послабило французьку армію".
"Ми будемо розглядати кожен випадок окремо", - додав він.
Нагадаємо прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 чи іншої авіації можлива лише у тісній координації з іншими союзниками по НАТО, як це було у випадку танків Leopard.
Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що питання про можливе надання Україні винищувачів наразі навіть не виникає.
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