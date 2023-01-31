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Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво артилерійських снарядів для України
22:14 30.01.2023 |
Франція та Австралія співпрацюватимуть у рамках багатомільйонного проєкту з виробництва "кількох тисяч" артилерійських снарядів для України.
Про це було оголошено під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони обох країн у Парижі, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.
"Кілька тисяч 155-міліметрових снарядів будуть вироблені спільно, в рамках безпрецедентного партнерства між Австралією і Францією", - заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.
Він уточнив, що французька збройова компанія Nexter співпрацюватиме з австралійськими компаніями, які постачатимуть порох для снарядів.
"Це є частиною постійного рівня підтримки, яку Франція та Австралія надають Україні, щоб переконатися, що Україна зможе втриматися в цьому конфлікті і домогтися його завершення на своїх умовах", - додав міністр оборони Австралії Річард Марлес.
Жоден з міністрів не уточнив кількість артилерійських снарядів, що перевищує "кілька тисяч", але вони зазначили, що це буде довгострокова співпраця.
Це перші переговори двох країн на високому рівні відтоді, як два роки тому Австралія відмовилася від оборонної угоди з Парижем на користь угоди з Великою Британією та США, яка тепер відома як AUKUS.
Нагадаємо, Франція та Італія близькі до завершення узгодження технічних деталей щодо постачання Україні зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.
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