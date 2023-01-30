Чиновники можуть виїжджати за кордон у службове відрядження, на лікування, у разі смерті члена сім'ї - Кабмін

Кабінет Міністрів визначив, що чиновники можуть виїжджати за кордон у службове відрядження, на лікування, у разі смерті члена сім'ї та для відвідування дітей одиноким батьком.

Згідно з постановою №69 від 27 січня, уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, інші чиновники, працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, керівники державних унітарних підприємств, голови та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів державних господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Зазначено, що у виняткових випадках пропуск через державний кордон жінок або чоловіків, які є одинокими батьками, з числа зазначених осіб, які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за кордоном, або для супроводження таких дітей для виїзду за кордон здійснюють уповноважені особи Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів.

Також у разі запровадження в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон цих осіб для лікування здійснюється за наявності документів, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, та листа міністра охорони здоров'я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. Виїзд таких осіб дозволяється в супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення.

Крім того, голова Державної прикордонної служби може прийняти рішення про дозвіл на перетин державного кордону для цих осіб у разі смерті за кордоном одного з членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення.

Серед іншого порядком визначено, що в разі запровадження в Україні воєнного стану пропуск військовослужбовців через державний кордон здійснюють уповноважені особи Держприкордонслужби на підставі прийнятих міністром оборони, керівником іншого військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки й оборони.