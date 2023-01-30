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АНАЛІТИКА

Уряд планує підняти комунальні тарифи після закінчення опалювального сезону

12:28 30.01.2023 |

Політика

 

У Кабміні розробляють програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це в ефірі марафону сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський.

"Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок", - сказав він.

Голова регулятору зазначив, що підвищення тарифів дозволить збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

"Зараз уряд разом із нами, разом із Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання (підвищення тарифів. - Ред.)", - сказав очільник НКРЕКП.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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