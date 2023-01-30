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Порошенко закликав повернути систему Prozorro у механізм закупівлі харчового забезпечення ЗСУ
12:23 30.01.2023 |
Народний депутат Петро Порошенко закликав повернути закупівлі харчового забезпечення для ЗСУ через систему Prozorro та відновити право командирів відмовитись від продуктів, якщо вони неналежної якості чи надто дорогі, повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність".
П'ятий Президент нагадав, що якісну реформу харчування в армії було проведено після 2014 року, проте зараз багато прогресивних нововведень у закупівлях для ЗСУ скасовано.
"Чому скасували запроваджену нами систему Prozorro при закупівлі усіх товарів військового призначення, крім держоборонзамовлення? Треба негайно відновити дію системи Prozorro для того, щоб кожен солдат чи волонтер мав можливість перевірити, скільки ж коштують ті яйця – чи 7 гривень, чи 17-ть. І припинити навіть розмови про будь-які зловживання", – наводяться слова Порошенка у повідомленні пресслужби "Євросолідарності".
"В чому був ключовий елемент? Командир частини мав можливість відмовитися, якщо якість була погана, якщо вартість харчів була висока і якщо солдатам не вистачає, бо харчі дорогі. Право командира було скасовано. Я вимагаю, щоб ми відновили право, коли командир буде мати можливість відмовитися від неякісної або дуже дорогої їжі", – переконаний Порошенко.
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