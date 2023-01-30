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Міноборони цьогоріч виділить ₴20 мільярдів на закупівлю безпілотників - Наєв
10:15 30.01.2023 |
У 2023 році Міністерство оборони України збільшить закупівлі БПЛА для Збройних Сил України.
Про це повідомив у коментарі Укрінформу, за результатами спільної наради представників Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, вітчизняних розробників та виробників БПЛА, командувач Об'єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, враховуючи потреби і запити української армії, у 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 млрд грн.
На переконання командувача, застосування безпілотних літальних апаратів значно розширюють можливості розвідки в цілому: "З повітря можна добре відстежувати бойовий порядок противника, виявити, як кажуть у війську, "жирні" цілі, по яких потрібно негайно нанести вогневе ураження, передаючи цю розвідувальну інформацію , відповідно, на засоби вогневого ураження".
Наєв зазначив, що це дуже великий крок уперед, оскільки безпілотний літальний апарат може виконувати завдання, не наражаючи на небезпеку екіпаж, який керує його діями у повітрі.
"У такий спосіб масове застосування безпілотних літальних апаратів дасть змогу більш швидко просуватися під час наступальних дій, а також істотно знизить бойовий потенціал противника та повністю зможе змусити його не проводити наступальні дії на тих чи інших напрямках, - підкреслив генерал-лейтенант. - Таким чином, ми бережемо людські життя наших воїнів та нищимо ворога на тих відстанях, які дозволяють нам це робити".
Як повідомляв Укрінформ, у межах проєкту "Армія дронів" вже законтрактовано 1711 безпілотників, майже 1000 з них передані українським військовим, котрі боронять Україну.
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