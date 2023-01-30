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Німеччина передала Україні ракети для Iris-T і автотехніку
09:21 30.01.2023 |
Уряд Німеччини передав Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли зенітні ракети для системи ППО Іris-T, вантажні автомобілі та пікапи.
Оновлені дані опубліковані на сайті уряду ФРН, повідомляє Мілітарний.
Перелік наданої допомоги регулярно оновлюється.
Цього разу Україна отримала неназвану кількість зенітних ракет для системи протиповітряної оборони Іris-T.
Також було доставлено 13 вантажівок, два 15-тонні автонавантажувачі, 12 сідлових тягачів та 4 напівпричепи.
Окрім того, Німеччина передала 12 автомобілів для охорони кордону та 2 пікапи.
Також на сайті уряду ФРН підтвердили плани на майбутнє - Україні передадуть 14 основних бойових танків Leopard 2A6 із боєкомплектом.
Також планують передати дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, дві радіолокаційні станції (РЛС) повітряного спостереження, 64 сідлові тягачі та 72 напівпричепи.
Нещодавно німецька компанія HENSOLDT повідомила, що поставить в Україну нові радари повітряного спостереження TRML-4D. Вони необхідні для посилення протиповітряної оборони.
У повідомленні компанії йдеться про те, що в рамках замовлення на двозначну суму в мільйон євро два радари будуть доставлені протягом наступних трьох місяців. Першу багатофункціональну радіолокаційну станцію TRML-4D Україна отримала у жовтні 2022 року.
Нагадуємо, раніше українські військові поділилися результатами бойової роботи комплексу ППО Іris-T SLM.
Іris-T - це одна з найновіших у світі розробок у галузі протиповітряної оборони. Українські зенітники зазначають, що надходження німецького комплексу справді суттєво підсилило спроможності української протиповітряної оборони.
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