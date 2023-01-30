Міноборони України замовило 105 БПЛА Vector в Німеччині

Міністерство оборони України замовило 105 розвідувальних безпілотників Vector у німецької компанії Quantum-Systems GmbH.

Як прише Мілітарний, про це йдеться у повідомлені на сайті компанії.

Зазначають що постачання буде профінансована урядом Німеччини.

Це вже повторне замовлення безпілотників з боку України. До цього міністерство оборони України замовило 33 безпілотники у серпні 2022 року.

"Відтоді система змогла продемонструвати безпрецедентну продуктивність у найскладніших умовах. Vector широко використовувався та інтенсивно тестувався на українському полі бою, де він довів свою перевагу для військової розвідки, спостереження та розвідувальних операцій. Його міцна конструкція робить його придатним для роботи в суворих умовах і екстремальних погодних умовах", - йдеться у повідомлені Quantum-Systems GmbH.

Також у Quantum-Systems повідомили, що завдяки оновленню програмного забезпечення БПЛА Vector може працювати за відсутності GNSS.

Підкреслили, що прямий зв'язок з операторами БПЛА на полі бою дозволив прискорити процес розробки та оновлення системи.

Крім того, компанія відкриває центр навчання операторів Vector в Україні. Окрім навчання у центрі також обслуговуватимуть системи та закуповуватимуть необхідні запчастини для ремонту.

На сайті Quantum-Systems зазначають, що Vector об'єднує електрооптичний та інфрачервоний сенсори. Це дозволяє безпілотнику виконувати місії як вдень, так і вночі.

Дрон транслює відео в режимі реального часу на кілька наземних станцій управління через Mesh IP-зашифровані канали передачі даних. Також він оснащений розширеними можливостями ШІ.

Оцінка даних і обробка зображень Vector підтримується алгоритмами автоматичного виявлення, ідентифікації та відстеження, які забезпечують тактичні підрозділи на землі критично важливими даними.

Безпілотник Vector

Це БПЛА з нерухомим крилом, який здатний злітати приземлятися вертикально. БПЛА не вимагає пускової катапульти або злітно-посадкової смуги. Розмах крила Vector складає 2,8 м, швидкість польоту 15-20 м/с, тобто до 72 км/год. За даними виробника, безпілотник здатний працювати за швидкості вітру до 12 м/с.

Система Vector поставляється в сумці для транспортування, яку може носити одна людина. За даними Quantum-Systems, налаштування БПЛА до польоту займає всього дві хвилини.

Наземна система інтегрована в планшетний комп'ютер і разом із програмним забезпеченням місії дозволяє повністю контролювати літак, зберігати всі дані, отримані за допомогою датчиків.

Зашифрований IP-зв'язок відправляє відеопотоки на відстань до 15+ км. Час польоту до 120 хвилин. За допомогою додаткової наземної станції великої дальності, радіус дії системи можна збільшити до 25 км.